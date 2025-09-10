Pedro Sánchez y la banalización de la política

En la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones ha aflorado un síntoma de la gravedad de este momento: el modo en que Pedro Sánchez está banalizando la política española. No sólo por el hecho de que se niegue a contestar a las preguntas directas del líder de la oposición, con inaceptable descortesía parlamentaria. Está instaurando una forma de ejercicio del poder en la que no se asumen las responsabilidades. La más inmediata es tener a un fiscal general del Estado a las puertas de sentarse en el banquillo, lo que representa una injuria para la justicia y provoca el sonrojo tanto de las instituciones del Estado como de la ciudadanía. Si Álvaro García Ortiz no ha sido capaz de presentar su renuncia, el presidente del Gobierno no debe permitir que llegue al juicio oral ostentando su cargo.

Por grave e inédita que sea esa situación, que no se había previsto ni a la hora de redactar la ley que rige la Fiscalía, no es la única por la que Pedro Sánchez está desprestigiando el noble ejercicio de la política con sus huidas hacia adelante. La comparecencia de la esposa del presidente del Gobierno ante el juez Peinado en el caso de la contratación de la asesora Cristina Álvarez para trabajos privados de la mujer del presidente, es ya motivo suficiente para que Sánchez por dignidad convoque elecciones ante una posible desviación de recursos públicos en favor de intereses privados dentro de una estructura institucionalizada de poder. Sin presupuestos, y sin posibilidad de sacar leyes adelante, Pedro Sánchez está degradando la democracia.