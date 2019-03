El pan nuestro no es propiedad privada

En su catequesis sobre el Padrenuestro, que viene desgranando desde hace unas semanas, el Papa sorprendió ayer con una inesperada reflexión: que el alimento no es propiedad privada. El Padrenuestro es una oración que pone en evidencia que no somos autosuficientes sino que dependemos de la bondad de Dios. Obviamente, el Papa quiso poner el acento en uno de los dramas más contradictorios de nuestro tiempo: el hambre que afecta, según la FAO, a unos mil millones de personas, frente al exceso de alimentos producidos y su despilfarro.

“Se desperdicia más comida en el mundo de lo que podrían consumir todas las personas hambrientas”, afirma en un reciente libro el investigador Tristam Stuart. Cuando el Papa habla de que esa comida no es propiedad privada, está aludiendo a la necesidad de no dejarse seducir por las campañas de marketing que obligan a comprar más alimentos de los necesarios y a la exigencia de ajustar la producción a las verdaderas necesidades, evitando el despilfarro. Se trata de lograr un equilibrio entre producción y consumo de manera que no se destruyan los excedentes para mantener los precios muy por encima de las necesidades comerciales reales. El pan de cada día no es, en definitiva, tener más pan del necesario para luego tirarlo, mientras otros agonizan de hambre. De ahí que el pan, todos los alimentos, no sea “propiedad privada”, como afirma atinadamente el Papa