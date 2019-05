Nuevos sacerdotes para nuevos tiempos

El Papa Francisco ha ordenado este domingo en El Vaticano a 19 nuevos sacerdotes y ha aprovechado para volver a resaltar algunos aspectos en los que lleva incidiendo desde el inicio de su pontificado, especialmente el de la centralidad de Cristo y las decisivas consecuencias que esto tiene en la vida diaria de la Iglesia; porque la Iglesia, como ha recordado el Papa con su habitual claridad, no es una asociación cultural, ni un sindicato.



“No se cansen de acudir a la Eucaristía como fuente, no la ensucien nunca con intereses mezquinos; no se cansen de hacer oración constante, ni de ser misericordiosos, ni de estar atentos a las necesidades de la gente. No se cansen, les ha pedido el Papa a los nuevos sacerdotes, de agradar a Dios, de anunciar el Evangelio con alegría, de unir a los fieles en una sola familia, de mostrarse cercanos al prójimo y de servirle”. El Papa ha querido dejar este mensaje, precisamente en la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones Nativas. Necesitamos obreros para la mies, seguimos necesitando vocaciones sacerdotales. También es nuestra responsabilidad. Lo es, por ejemplo, propiciar el ambiente necesario para que las vocaciones puedan surgir en nuestro entorno, acoger la vocación asimismo en nuestra familia y seguir colaborando, con la oración y de cuantas formas eficaces nos sea posible, de un modo específico por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada. El Señor sigue llamando, también en nuestro tiempo complejo y aparentemente lleno de ruido. Y nos sigue pidiendo, a cada uno de una forma particular, que no seamos sordos a su llamada.