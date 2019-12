Nuevas pruebas en la trama de los ERE

En cierta opinión pública existe una doble vara de medir cuando se trata de hablar de la corrupción de los partidos políticos en España. El gobierno andaluz ha entregado al juzgado que instruye el escándalo de los ERE una abundante documentación que se encontraba en tres cajas fuerte en la sede de la agencia Idea, organismo de la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. La documentación hallada, que había sido requerida por el juzgado instructor, podría aclarar quiénes fueron los responsables de diseñar un sistema de fondos de reptiles destinado a engrasar la maquinaria del PSOE en Andalucía, ayudas sin control y compra de voluntades al margen de cualquier control legal. La documentación entregada apunta a concesiones millonarias en la época en la que gobernaba Manuel Chaves.

La gravedad no está solo en la posible ocultación de pruebas y la consiguiente obstrucción a la justicia. Nos encontramos ante una aportación documental que significativa para entender la mayor trama de corrupción en la España democrática, que no tiene parangón con ninguno de los casos que se han dado en otras comunidades autónomas, ni por la cantidad del dinero, ni por los mecanismos utilizados para saltarse las leyes de control público. Con estos documentos, Pedro Sánchez no puede seguir restando valor a lo que es un patético ejemplo de cómo se ha utilizado la política para pagar voluntades y favores en beneficio de su partido.