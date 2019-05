Nueva era en Japón y en Asia

El nuevo emperador de Japón ha tomado posesión en un clima de optimismo y cohesión nacional. Naruhito ha asumido la jefatura del Estado con un discurso continuista con respecto a su padre, que en los últimos 30 años ha sabido modernizar la institución y unir al país en los momentos de dificultad. Las circunstancias, sin embargo, son muy distintas. Akihito llegó al trono en un tiempo marcado por el ascenso de Japón que, pese a su prosperidad, no olvidaba su pasado nacionalista. La era Heisei o del “Mantenimiento de la paz” deja paso a la era Reiwa o de la “Bella armonía”, un bello eslogan que no impide a los japoneses ser conscientes de su futuro incierto. A nivel interno el envejecimiento de la población amenaza la sostenibilidad, pero las mayores amenazas provienen del exterior. De Corea del Norte y, sobre todo, de China. No son especulaciones hipotéticas. Las incursiones chinas en el espacio aéreo y marítimo nipón son continuas. Esto ha abierto el debate sobre la revisión del pacifismo que impone la constitución y ha obligado a aumentar la inversión en defensa. Pero más allá de ganar en potencial disuasorio, poco puede hacer Tokio ante la carrera armamentística china. Es en el terreno diplomático y cultural donde Japón debe dar la batalla. Haber construido una sociedad próspera, democrática y estable supone un activo que, a día de hoy, ninguno de sus vecinos es capaz de emular.