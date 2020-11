Necesitamos otra reforma educativa

Hace falta una reforma del sistema educativo español, de eso no hay duda. Los programas son demasiados extensos y suelen abordarse sin profundidad. La tasa de abandono escolar temprano se ha reducido considerablemente en los últimos años, pero sigue estando por encima de los objetivos de la Comisión Europea, con más de un 17%.

La condición socioeconómica de los estudiantes españoles tiene un alto impacto sobre sus tasas de repetición que son muy elevadas, especialmente entre las familias con menor renta, lo que provoca que el ascensor social de la enseñanza no funcione bien. Las fórmulas de refuerzo todavía no son eficaces. La Formación Profesional sigue sin acercarse al mundo de la empresa. Tiene el estigma de ser la opción para los perdedores. La Formación Profesional Dual, que se quiso impulsar en 2012 no ha sido desarrollada en su regulación.

La única referencia en la que destacan los alumnos españoles en las evaluaciones de Pisa es la competencia global: la habilidad blanda de respeto al otro. Los resultados en matemáticas, comprensión lectora y ciencias tienen pendiente una mejora. Un alumno medio español, si se enfrenta a problemas que incluyen mucha información, numerosas variables y varios pasos intermedios, tiene dificultades. Hay diferencias importantes entre comunidades. La reforma que pretende aprobar el Gobierno no va solucionar ninguno de estos problemas.