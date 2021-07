Más presidencialismo

La esperada crisis de gobierno, materializada por Sánchez, ha sido más que una reestructuración. Es uno de esos giros de guión tan acostumbrados en Pedro Sánchez, que deja atrás la que considera una personalidad política superada para adquirir un nuevo carácter. Desde octubre del año pasado la tendencia de la intención de voto del PSOE venía cayendo. Sánchez necesita invertir esa tendencia de forma drástica, de aquí a que concluya la legislatura. La remodelación del Ejecutivo que ha hecho nos explica cómo quiere hacerlo.

No toca a los ministros de Podemos, con lo cual sus planes de momento pasan por la estabilidad en la coalición. La salida de Carmen Calvo, de Iván Redondo y de José Luis Ábalos certifica la voluntad del presidente de mutar, de nuevo, de identidad. Ya no le sirve Redondo, el hombre que le ayudó a convertir la política en un acto de propaganda. No le perdona la derrota estrepitosa del PSOE en Madrid, donde en realidad él mismo era el candidato.

Sánchez busca más apoyo en la estructura del PSOE al que tenía abandonado por considerarlo una finca particular. No cambia el equipo económico porque lo esencial para ganar las próximas elecciones es consolidar la recuperación. No cambia, a pesar de esta nueva identidad, el Pedro Sánchez de siempre. De hecho, pierde cualquier tipo de contrapeso para una segunda parte de la legislatura que será aún más más presidencialista.