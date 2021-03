Tras la decisión de Pablo Iglesias de disputar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad madrileña, habrá que ver cómo se recompone el espacio de la izquierda entre Podemos, Más Madrid y PSOE. La irrupción de Iglesias puede movilizar el voto más radical pero también va a permitir más cohesión al segmento más perplejo del electorado socialista moderado, que no estaba nada contento con la coalición social-comunista consumada por Sánchez.

Un factor de la campaña será la movilización constante de grupos radicales en la calle, que comienza este sábado, recordando la ocupación de la emblemática Puerta del Sol por el movimiento 15-M, verdadero embrión del posterior éxito de Podemos. Pero la ocupación violenta de la calle suscitará también una movilización de amplios sectores madrileños para evitar un gobierno de izquierda radical en la CAM.

Queda por ver qué postura van a adoptar Ciudadanos y VOX, y qué harán con sus escaños en la Asamblea, en el supuesto de que sea necesario forjar una mayoría que no funcionado en Madrid como se esperaba. Las encuestas revelan que Ayuso tiene posibilidades, pero no puede dormirse en los laureles ya que la batalla será muy dura, y no sólo en el ámbito dialéctico. En cualquier caso, Madrid debe seguir siendo un espacio de libertad y convivencia, sin trincheras ni exclusiones recíprocas.