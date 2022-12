Línea editorial: "Verdadera vida"

Hay un pasaje de la encíclica Spe Salvi que es especialmente oportuno en estas horas. Benedicto XVI apunta que “por un lado, no queremos morir; los que nos aman, sobre todo, no quieren que muramos. Por otro lado, sin embargo, tampoco deseamos seguir existiendo ilimitadamente”. Y añade “entonces, ¿qué es realmente lo que queremos?”. San Agustín señalaba que “en el fondo queremos solo una cosa, la «vida bienaventurada», la vida que simplemente es vida, simplemente «felicidad» (…) No conocemos esta «verdadera vida» y, sin embargo, sabemos que debe existir algo que no conocemos y hacia lo cual nos sentimos impulsados”.

Con su propia existencia, el Papa emérito nos ha hecho ver “que deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte”. Es paradójico porque “no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados y no podemos dejar de tender a ello y, además, sabemos que todo lo que podemos experimentar o realizar aquí, no es lo que deseamos” (…). La expresión «vida eterna» trata de dar un nombre a esta desconocida realidad (…) Pero esa expresión suscita en nosotros la idea de lo interminable, y eso nos da miedo”.

El propio Benedicto XVI, explicando entonces lo que ahora le está sucediendo a él, señala “que la eternidad no es un continuo sucederse de días del calendario, sino el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad… es la vida en sentido pleno”. Esa es la dimensión más profunda de los deseos que expresamos en el momento de cambiar de año.