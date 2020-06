Línea editorial: "Es urgente hacerse cargo de los que tienen hambre"

Este domingo, en la festividad del Corpus Christi, el Papa Francisco nos ha recordado que el Señor no nos dejó solo palabras, porque es fácil olvidar lo que se escucha. No nos dejó solo la Escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No nos dejó solo símbolos, porque es fácil olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, un Alimento, con mayúscula, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un Pan en el que está Él vivo y verdadero; ese Pan que nos invita a hacer memoria para que no nos olvidemos de Dios.

La Eucaristía sana cada una de nuestras historias concretas, nos inmuniza contra la tristeza, nos cura el miedo de raíz, nos libera de las obstinaciones que aprisionan y nos lanza a la misión para que llevemos al mundo herido esa fe, esa esperanza y esa caridad que tanto necesita. Porque la Eucaristía, más que un rito, es una invitación a no malgastar nuestras vidas buscando mil cosas inútiles que crean dependencia.

Es el Pan de Vida que tiene un doble efecto: la unión con Cristo y la comunión entre los que se alimentan de Él, de tal manera que enciende nuestro deseo de servir al prójimo. No se puede participar en la Eucaristía sin comprometerse a una sincera fraternidad mutua. Es tarea que tiene que seguir apremiándonos, porque es urgente hacerse cargo de los que tienen hambre de comida y de dignidad, y de aquellos a los que esta situación de crisis les ha golpeado de manera particularmente dura, les ha dejado sin trabajo y luchando cada día por salir adelante.