Línea Editorial: unidad frente a Putin

Probablemente estamos en el momento más peligroso desde que se inició la Guerra de Ucrania. Las tropas rusas se ven obligadas a retirarse de enclaves esenciales como Liman, y Putin eleva la amenaza de usar armas nucleares. Desde el pasado mes de febrero, algunos afirman que buena parte de la culpa de lo está ocurriendo es consecuencia de los excesos y de la falta de sensibilidad de un Occidente arrogante. Según esos analistas ha llegado el momento de convencer a Zelensky de que se olvide de recuperar todo el territorio ucraniano, porque sería necesario dar una salida a Putin y así evitar un invierno con el precio del gas disparado.

Los socios de la Unión Europea, por el contrario, entienden que es necesario mantener el principio de la integridad territorial de Ucrania, como reclamó también ayer el Papa Francisco, porque están en juego la integridad y libertad de Europa, y el futuro del mundo en las próximas décadas.

Putin ha elevado la apuesta y ha demostrado que no está dispuesto a detenerse ante nada ni ante nadie. En estas condiciones, la negociación no resulta posible. En la actual encrucijada es importante que los socios europeos mantengan una interpretación común, sin la cual los consejos de ministros europeos, o la Comisión, no tendrían autoridad. Es decisivo preservar la unidad en este momento difícil.