Línea editorial: "El tándem Sánchez-Aragonés"

En la festividad de San Esteban, el presidente de la Generalitat dirige un discurso institucional a la sociedad catalana. El Covid y sus efectos, los esfuerzos sanitarios y asistenciales, y las inversiones para reactivar el tejido industrial ocuparon la primera parte del discurso de este 2022. Aragonés dejó para el final el tema por todos esperado. La Mesa de Diálogo y sus buenos frutos, léase reforma del Código Penal, así como el anuncio de la convocatoria de un referéndum de independencia, cerraron la toma de posición institucional del Ejecutivo catalán. En el año 2023, aseguró el presidente, la sociedad catalana votará en referéndum acordado cuál quiere que sea su relación con el Estado español. Dice Aragonés que en el seno de la sociedad catalana hay un amplio consenso y que esto hace que haya que avanzar hacia un Acuerdo de “Claridad”. El conflicto político, aseguró, solo puede resolverse votando.

Las reacciones tras el discurso muestran que no ha contentado a nadie. Junts le pide que abandone al PSOE, y el PSC ha respondido asegurando que no habrá referéndum. Sánchez, por su parte, se ha presentado como la garantía de que en Cataluña no se votará la independencia. En un tono un tanto burlesco y displicente, Sánchez ha ridiculizado al independentismo tachándolo de anacrónico. Lo que Aragonés y Sánchez hayan hablado y negociado solo lo saben ellos. Y, en buena medida, depende del resultado de las elecciones del año 2023. Por el momento ambos se necesitan y sus discursos cruzados responden a un pacto de no agresión que implica, en el caso de Sánchez, una importante dosis de cinismo político.