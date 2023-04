Línea Editorial: "La soledad no deseada, un problema social"

Según el Informe del Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada, elaborado por la Fundación ONCE, el número de personas solas en contra de su voluntad en España asciende al 13,4% de la población, y cada año aumenta en una progresión preocupante. Casi un 20% de las personas en situación de soledad no deseada sufren algún tipo de discapacidad. También se constata que esta soledad no es una situación que afecta solo a las personas mayores, sino que se está agravando entre los jóvenes. El coste económico de la soledad no deseada ronda los 14.000 millones de euros anuales en España, lo que equivale al 1,17% del PIB de 2021.

La soledad se convierte así en un problema social y de salud pública, y no solo porque se considera que hace aumentar un 30 por ciento el riesgo de muerte y es causa de otras enfermedades crónicas. Esta pandemia social ha llevado a gobiernos como el británico a dedicar una cartera ministerial a afrontar esta realidad. En una sociedad individualista en la que se están disolviendo los lazos de relación en las instituciones básicas para el desarrollo, como la familia, la soledad es un indicador de la pérdida de bienestar y calidad de vida. El hombre es, por naturaleza, un ser social y su felicidad depende en gran medida de sus relaciones con otras personas. En vez de dedicarse a promulgar leyes ideológicas que no abordan cuestiones prioritarias para los ciudadanos, el gobierno debería dedicar verdadera atención a este fenómeno en sus políticas públicas.