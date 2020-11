Línea editorial: "El sentido de la responsabilidad"

Las declaraciones del Ministro Ábalos, en una entrevista concedida al diario El País este domingo, en la que afirma que Bildu ha tenido más sentido de la responsabilidad que el PP y en la que alaba a los abertzales porque habrían tenido una actitud que, a diferencia de otros, no ha sido obstruccionista con los Presupuestos Generales del Estado, deberían suponer la gota que colmara el vaso en un Gobierno verdaderamente responsable y decente.

Ábalos desliza la manida falacia de que el Ejecutivo no ha tenido más remedio que pactar con los proetarras, como si poder hacerlo desde el punto de vista legal fuera lo mismo que deber hacerlo desde el punto de vista moral, y como si en verdad no hubiera tenido más alternativa.

Ahora, una vez que el Gobierno ya no guarda ni siquiera un mínimo de pudor y trata de tapar sus vergüenzas con el rival político, utilizándolo como chivo expiatorio, debería de haber llegado el momento en que las personas responsables que queden en el PSOE alzaran la voz. No es de recibo que callen o que, en el mejor de los casos algunos barones alcen tímidamente la voz, mientras su partido en el Gobierno blanquea de esta forma tan vergonzosa a los abertzales y Bildu se jacta de su intención de tumbar al Estado.

Es cierto que plantarse no es nada fácil, con Pedro Sánchez al frente, el mismo que repitió hasta la saciedad que no dormiría tranquilo con Podemos en su Gobierno o que jamás pactarían con Bildu, y que ha hecho de la mentira su modus vivendi en La Moncloa, pero aquellos que de verdad guarden ese sentido de la responsabilidad, al que de forma tan falaz se refiere Ábalos, deberían dejar de resguardarse en una suerte de crítica con sordina o en un silencio cada vez más cómplice.