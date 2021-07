Línea editorial: "Relato compartido"

Esta semana Sergio del Molino, el escritor que se hizo famoso por la denuncia de la situación en la que se encuentra la España vacía, aseguraba en COPE que se está produciendo una disolución simbólica de nuestro país. Y señalaba que, a diferencia de lo que sucede en Francia o en Reino Unido, la élite política ha dado la espalda a los elementos propios de un relato nacional que dan cohesión.

Del Molino sostiene, con mucho sentido común, que es un país está hecho de un relato, de un conjunto de historias compartidas. El fenómeno se explica en parte por la alianza de una parte de la izquierda con algunos nacionalismos de derechas que se han convertido en independentistas.

Probablemente hay un divorcio entre la España enfrentada, que a menudo escuchamos en los discursos de los políticos, y la España real que en amplios sectores vive de forma sencilla un sentido de pertenencia compartido. El reto, seguramente, es hacer aflorar de modo claro y crítico, lo que de modo inconsciente está presente en las relaciones sociales.

Porque si no lo hacemos aflorar, se impone el discurso interesado de la contraposición que fabrican los centros de poder o los que aspiran a tener el poder. No podemos esperar que el relato necesario de una España que existe venga de arriba. Pero, por desgracia, la sociedad civil española, no tiene mucha costumbre de asumir un protagonismo que es más necesario que nunca.