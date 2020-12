Línea editorial: "El que no vota, no come"

El domingo 6 de diciembre se celebran elecciones legislativas en Venezuela. De nuevo los venezolanos no podrán acudir a las urnas con las debidas garantía democráticas. En esta ocasión, además, acudirán a las urnas en una situación sociosanitaria extremadamente difícil.

Para promover el voto masivo, el régimen ha levantado la cuarentena al tiempo que ha amenazado a los ciudadanos con castigarles si no acuden a las urnas. El eslogan que ha lanzado Diosdado Cabello es determinante: "El que no vota no come". Y no es una broma en un país en el que la carestía alcanza a los bienes más imprescindibles.

El 13% de los niños venezolanos sufren retraso en el crecimiento. Los agricultores no tienen gasolina, lo que impide que la maquinaria agrícola funcione y que los productos lleguen a los mercados. Para contrarrestar la miseria Maduro ha decidido organizar un Plan de "Navidades Felices".

Se repartirán regalos en forma de cajas de alimentos y se han multiplicado los actos electorales en un país en el que la cifra de contagiados por Covid supera los cien mil. Y todo para que las elecciones del próximo 6 de diciembre sean a mayor gloria del régimen y Maduro salga triunfante con un resultado que, desgraciadamente, todo el mundo conoce de antemano.

Lo que suceda a partir del día 7 sí es una incógnita. Qué hará Guaidó al frente de la oposición, qué sucederá con los apoyos internacionales que la oposición había conquistado y cómo reaccionarán la población y el régimen es difícil de prever.