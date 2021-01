Línea editorial: "Posicionarse ante el imparable ascenso de China"

Igual que el siglo XX corto comenzó con la I Guerra Mundial, se habla de un siglo XXI corto iniciado con la pandemia. Y diversos análisis vaticinan que ese siglo será el del ascenso de China a la hegemonía mundial. Su apabullante dominio en capacidad productiva de baterías eléctricas, turbinas eólicas o paneles fotovoltaicos es comparable al que ejercía EE.UU. tras la II Guerra Mundial en la industria del petróleo, o Gran Bretaña un siglo antes con el carbón. La crisis sanitaria ha servido además para blanquear su modelo autoritario, presentado como modelo de eficacia en contraste con el bochornoso espectáculo que han ofrecido no pocas veces las democracias occidentales, culminando en lo sucedido estos días en Washington.

La campaña represora intensificada en Hong Kong o los campos de reeducación de uigures sirven no obstante de recordatorio de que el modelo chino no es ningún ideal planetario. Y las trabas a la OMS para investigar el origen del coronavirus no solo alimentan sospechas, sino que subrayan los resultados frente al Covid de Corea del Sur o Taiwán, dos democracias. En absoluto debe significar eso para Europa y EE.UU. contemplar a Pekín como enemigo, pero sí exigirle con más firmeza respeto a los derechos humanos. Algo que solo podrán hacer si afrontan a la vez con seriedad los preocupantes síntomas de fatiga que exhiben hoy las democracias occidentales.