Línea editorial: "La pandemia no puede ser una coartada para atacar la libertad de culto"

Los obispos de las once diócesis de Castilla y León han redactado un comunicado conjunto ante las medidas publicadas por las autoridades autonómicas, con motivo del agravamiento de la situación de la pandemia y que afectan de forma discriminatoria a los lugares de culto. Los obispos reconocen, en primer lugar, el grave momento sanitario que estamos atravesando y exigen a todos responsabilidad, así como un esfuerzo mayor, si cabe, para evitar los contagios y el colapso del sistema sanitario. Recuerdan de qué manera se han ido aplicando las indicaciones sanitarias en todas las parroquias y comunidades eclesiales, para que, en este tiempo tan difícil, no haya faltado el servicio y la ayuda a todo aquel que lo ha necesitado.

Denuncian, no obstante, la evidente discriminación que se produce ahora al aplicar las medidas a los lugares de culto.. No parece razonado ni aceptable que el criterio de ese mayor esfuerzo que se pide, sea una limitación de aforo, expresada en términos absolutos, y de un máximo de 25 personas por templo, cuando la superficie y volumen de los miles de templos, ermitas y capillas que hay en toda la Comunidad son muy diversos. El criterio proporcional, que se ha seguido en toda España durante las distintas fases de la pandemia, ha sido ecuánime y no se entiende por qué aquí y ahora se deja de aplicar.

No es de recibo que se aproveche una situación tan delicada para impedir el ejercicio fundamental de la libertad de culto, recogido en el artículo 16 de la Constitución. Como señalan los obispos de las diócesis castellano-leonesas, la reivindicación del derecho que el pueblo cristiano tiene a participar en la Eucaristía, pidiendo simplemente el mismo trato que se le da a otras instituciones,se hace convencidos, además, de que la celebración de la Eucaristía es fuente del amor y de la esperanza que nuestra sociedad necesita, especialmente en las actuales circunstancias.