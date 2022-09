Línea editorial: "Muerte en Irán"

La muerte de una joven en Irán, a manos de la llamada "policía de la moral pública", está provocando una oleada de indignación dentro y fuera del país. No es un hecho aislado, por desgracia, al regir en ciertos países una aplicación de la "sharía" que va más allá de las propias normas coránicas que regulan la vida social y familiar. La joven iraní asesinada a golpes en una comisaría, Mahsa Amina, tenía 22 años y fue detenida porque llevaba mal puesto el "hiyab", el pañuelo que cubre la cabeza. Los propios musulmanes, chiitas o sunnitas, no se ponen de acuerdo sobre la obligación de llevar el velo, pero algunos países como Arabia Saudita o Afganistán obligan a las mujeres a cubrirse no solo la cabeza, sino todo el cuerpo, como signo externo de sumisión al Corán y como reacción también a las costumbres occidentales.

Todo depende de la interpretación que los gobiernos, o los ulemas y los ayatolás, den de algunos versículos que, literalmente, son intocables. De ahí se deriva la "yihad", que algunos movimientos como Al Qaida o los talibanes, han convertido en patente de corso para someter por la fuerza a propios y extraños. Lo sorprendente es que se ignora por completo uno de los mandatos más explícitos del Corán: que la religión no puede ser objeto de coacción alguna. Es imprescindible una acción internacional convergente con los encuentros interreligiosos como el celebrado estos días en Kazajistán, para exigir el respeto de los derechos humanos universales, entre los que sobresale la libertad religiosa y de conciencia.