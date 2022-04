Línea editorial: "Misericordia, el verdadero rostro de Cristo"

La misericordia es el límite último que Dios impone al mal que, pese a su aparente poder, nunca tendrá la palabra definitiva. A partir de esta certeza, Juan Pablo II instituyó el Domingo después de Resurrección como el Domingo de la Divina Misericordia. Si el Papa Wojtyla pensaba en los horrores vividos en Europa durante la II Guerra Mundial, las recientes masacres en Europa recuerdan la actualidad de este mensaje.

Pero no hace falta irse a los grandes acontecimientos para comprobar los dramáticos efectos que genera la ruptura con Dios a través del pecado. Esos efectos se palpan también en lo cotidiano, en la vida personal de cada uno, según planteaba Papa Francisco en su carta apostólica “Misericordia et misera”. Incluso cuando parece que no hay ya esperanza de redención posible, esa Misericordia Divina sin límites es capaz de regenerar toda vida marchitada, inundándolo todo de “alegría” con su perdón.

Tras la celebración este domingo de la solemnidad impulsada por la mística santa Faustina Kowalska, el Papa se reúne mañana con más de 400 misioneros de la Misericordia procedentes de todo el mundo. Su mandato es claro: propagar el amor de Dios por todos los rincones del planeta, especialmente allí donde hay personas heridas, ser signo visible de ese tipo de presencia que la Iglesia está llamada a tener en el mundo. La misericordia es el centro de esa conversión misionera de la Iglesia en la que continuamente insiste el Papa, convencido de que no hay mejor forma de mostrar el rostro de Cristo al mundo.