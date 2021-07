Línea editorial: "Más pobres"

La pandemia nos ha hecho más pobres. Si en España hay más pobres, todos somos más pobres. Los datos del INE muestran que a finales del año pasado había en nuestro país más de 3 millones de personas que son pobres-pobres: un 7 por ciento de los españoles. Son personas con una carencia material grave. O no pueden llegar a final de mes, o no pueden irse de vacaciones, o deben dinero, o no pueden poner la calefacción. Esto significa que hemos vuelto a la situación en la que estábamos en la crisis de 2008.

En muchos casos son nuevos pobres, un 40 por ciento de ellos no habían pedido ayuda hasta ahora. Hay un segundo grupo que son los que están en riesgo de pobreza: no han caído en ella, pero en cualquier momento pueden tener serios problemas. En este grupo están uno de cada cuatro españoles. Y luego está la situación de la clase media.

La pandemia ha provocado un récord en el nivel de ahorro, pero eso no significa que todas las familias estén en una situación desahogada. Uno de cada diez españoles ha tenido dificultades para llegar a final de mes. Y la mitad de los españoles solo tiene margen de tres meses si se queda sin ingresos.

En esta situación son esenciales las políticas sociales. El Ingreso Mínimo Vital, que fue una buena idea, ha reflejado que la Administración conoce mal a los pobres y que no tiene flexibilidad para atenderlos. Para la clase media es esencial que el dinero de los fondos europeos se utilice bien.