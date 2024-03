Línea Editorial: Ideología del Mundo Ruso

Este viernes han comenzado en Rusia las elecciones presidenciales. Son una farsa. No hay candidatos alternativos. Como ha señaladado Mira Milosevich en Herrera en COPE, en Rusia hay tres tipos de oposición: la oficial, la no oficial y la oposición en el exilio.

La oposición oficial la forman partidos creados por el Kremlin para hacer un simulacro del sistema multipartidista. La oposición no oficial no ha conseguido registrarse por una serie de criterios impuestos desde 2001, y el único candidato que está en contra de la guerra en Ucrania, Boris Nadezhdin, ha sido apartado con la excusa de que no ha tenido suficientes firmas para su candidatura. En último lugar, existe la oposición en el exilio.

Putin ha sabido beneficiarse de lo que algunos conocedores de la historia del país llaman la “ideología del Mundo Ruso”.

Es una ideología que manipula la historia y pretende reforzar la imagen de Rusia como gran potencia. Putin, como antes con Stalin o Lenin, intentan aniquilar la capacidad crítica destruyendo la conexión con la realidad.

Lo hace en nombre de ideales inventados, como una supuesta defensa de los valores cristianos, como una supuesta liberación del imperialismo occidental.

El régimen de Putin, corrupto, agresivo y dictatorial, potencia la ideología del mundo ruso. Es un mundo que se concibe como una etnia separada, vinculada al poder político y que tiene como objetivo preservar una supuesta comunidad espiritual, moral y cultural. En realidad, hablamos de un nacionalismo irracional que deforma y destruye la verdadera identidad de Rusia, convertida en enemiga de sí misma.