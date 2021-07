Línea editorial: "Hago nuevas todas las cosas"

A lo largo de todo este año, y hasta el 31 de julio de 2022, se celebra el año ignaciano para conmemorar los 500 años de la conversión de san Ignacio de Loyola. Con este motivo, los obispos del camino ignaciano, que va desde Loyola a Manresa, han publicado una carta con el título "Hago nuevas todas las cosas".

La experiencia de Ignacio de Loyola no caduca, permanece y pertenece a todos, ya que toca lo más hondo y profundo de la persona. La herida de su pierna le abrió los ojos para poder percibir otra herida aún más profunda, que es la herida que el pecado ha generado en el corazón humano. Los obispos recuerdan que el proceso de conversión interior no es cómodo, exige sacrificio, implica que no estemos centrados exclusivamente en nosotros mismos.

La experiencia ignaciana pone el acento en lo que es característico de toda conversión cristiana, una transformación que se despliega desde dentro y nos afecta a fondo y para siempre. Ahí está la clave para propiciar el cambio social hacia una sociedad más humana, fraterna y solidaria, que solo es posible con la conversión del corazón, conversión que, si le dejamos, puede obrar Dios en cada uno de nosotros.