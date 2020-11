Línea editorial: "El Gobierno que no nos merecemos"

Este fin de semana han vuelto los monólogos presidenciales a los que Pedro Sánchez nos ha venido acostumbrando desde el comienzo de la pandemia. Con la disculpa del largo estado de alarma y a falta de control parlamentario, Sánchez ha optado descaradamente por la propaganda.

En esta ocasión, sin esconder su genuina vocación de resistencia, ha presentado su proyecto de país nada menos que para los próximos seis años.

Bajo el demagógico título “La España que nos merecemos”, Sánchez ha ido desgranando los ejes de un plan que, por desgracia, conocemos bien. Con un mensaje trufado de emotivismo, el Presidente del Gobierno ha vuelto a las declaraciones huecas, tirando de eufemismos como el de la armonización fiscal, prometiendo una nación más amplia y plural, dando la bienvenida a sus radicales compañeros de presupuestos, afeando a todos los demás su conducta y presentando sin pudor al PSOE como el único partido capaz de unir a España. Da igual que ERC y Bildu no escondan sus intenciones y, antes al contrario, sigan proclamando a los cuatro vientos de qué forma piensan cobrarse el apoyo al Gobierno.

Da igual que Sánchez repitiera, antes de ser Presidente, que jamás pactaría con ellos y que el PSOE era un partido de palabra en el que se podía confiar. Ahora dice que el PSOE se siente plenamente comprometido con el pacto constitucional en todos sus términos y en todos sus extremos. Y si la realidad no coincide con lo que promete, hace y dice, peor para la realidad.



Los indicios no son buenos, pero está por ver en qué se concreta esa España que, según el PSOE, nos merecemos. De lo que sin embargo ya no cabe ninguna duda, es de que no nos merecemos un Gobierno que no deja de enmascarar las mentiras para que las tomemos por verdad.