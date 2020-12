Línea editorial: "Farsa electoral"

Las elecciones legislativas convocadas este domingo en Venezuela son un fraude desde el principio hasta el final. Desde que en 2015 la oposición ganara las elecciones parlamentarias, el chavismo ha hecho lo posible y lo imposible para neutralizar ese resultado. Ahora lo va a conseguir, se ha creado un Consejo Nacional Electoral que depende del Supremo y el Supremo depende de Maduro. Los partidos de oposición que va a las elecciones lo harán porque también han sido intervenidos por Maduro.

Las elecciones son una farsa porque se celebran en un país en el que se han producido 18.000 asesinatos, 16.000 detenciones arbitrarias y al menos 650 casos de tortura en los últimos cuatro años. Todo esto con la más absoluta impunidad del régimen. Un informe de la Organización de Estados Americanos de hace unos días explica que el hambre y la asistencia sanitaria son métodos de control de la población y de aniquilación de los opositores. No por casualidad el vicepresidente Diosdado Cabello ha amenazado con que los que no voten no van a comer.

La UE no ha mandado observadores a los comicios porque no cree que sea posible observar nada. El Gobierno ha adelantado en las últimas horas que no reconocerá las elecciones legislativas. Eso es lo que dicen desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Es fácil prever que Iglesias querrá tener voz propia, e Iglesias está de lado de Maduro.