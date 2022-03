Línea editorial: "Europa viaja a Kiev"

Con la nueva ronda de negociaciones entre Ucrania y Rusia de fondo, los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y la República Checa llegaron ayer a la ciudad de Kiev. La Unión Europea, representada por estos tres países, se desplaza a un territorio invadido y masacrado. Vladimir Putin no está dispuesto a aflojar ni un milímetro en su presión contra la población civil. Con independencia de los errores tácticos o estratégicos que Putin haya cometido, lo que es innegable es que todo su potencial bélico se ha lanzado contra la población civil. El presidente Zelensky resiste, pero no lo hace solo, es todo el pueblo de Ucrania, también aquellos que hablan ruso, quien resiste. El pueblo de Ucrania tiene derecho a defender su libertad y su soberanía, a decidir quién quiere que le gobierne y cómo quiere ser gobernado. No se trata de romanticismo, sino de los derechos y libertades fundamentales de un pueblo que quiere vivir en democracia.

Los representantes del Consejo Europeo, avalados también por Naciones Unidas, y con el apoyo de la Comisión Europea, demuestran con esta visita que el poderío militar ruso no acobarda a los gobiernos de Europa. Se trata de gestos, por supuesto, pero de gestos cargados de sentido. La diplomacia sigue su curso, pero el pueblo de Ucrania debe poder sentir el apoyo de sus aliados, de la misma manera que estos deben tener la certeza de que es preciso ir al corazón de la guerra para mostrar la fortaleza de unas alianzas basadas en principios y valores fuertes y permanentes.