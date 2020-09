Línea editorial: "La economía española no remonta"

La publicación de los datos de Eurostat sobre los efectos de la pandemia en las economías europeas coloca las maniobras de disuasión y propaganda del gobierno de Pedro Sánchez en su sitio. España es la nación de la Unión Europea más afectada económicamente y la que más lentamente se está recuperando. El desplome de nuestra economía, con el consiguiente aumento del paro, no solo es efecto directo del confinamiento sino el resultado de la mala gestión del Gobierno. Si no fuera así, estaríamos en los niveles de crisis de algunos otros países europeos, como Italia, que sufrieron los efectos agudos del virus y se recuperan de forma más favorable.

El informe de Eurostat reconoce que el Gobierno no solo ha actuado de forma errática sino que está instalado en la indecisión. España sigue sin contar con un plan de choque que permita la reactivación de la economía a través del apoyo a los sectores con dificultades, en particular el turismo y a la pequeña y mediana empresa. Medidas como la prolongación del ERTES son necesarias pero no suficientes. Da la impresión de que Pedro Sánchez está pensando solo en repartir los fondos de la Unión Europea. Distribución que se hará sin unos criterios trasparentes y que trae de cabeza a algunas Comunidades Autónomas. Las ayudas del Estado son necesarias, pero la economía española no se puede convertir en una economía subsidiada.