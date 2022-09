Línea Editorial: "Dinamitar consensos ante la crisis"

Si alguna esperanza existía sobre la posibilidad de un entendimiento entre Gobierno y oposición en materia tan vital como la crisis energética y económica, ayer se encargó el presidente Sánchez de dinamitarla en el falso debate celebrado en el Senado. Ni siquiera tuvo tiempo el líder del Partido Popular de exponer con detalle su plan de medidas para afrontar la tempestad que ya tenemos encima, al derivar Sánchez su intervención en un ataque frontal a Núñez Feijóo. Sin duda, ése era su propósito al acudir al Senado, pero de ello era consciente el líder de la oposición cuando le lanzó el reto de debatir sobre ahorro energético. Pese a la desigualdad del debate que dejaba a Feijóo sin tiempo para réplicas, los dos contendientes alcanzaron su propósito.

Sánchez desplegó una exhibición de autobombo que restó toda credibilidad a su intento de suscitar confianza ante una crisis que le rebasa y a su promesa de que no habrá apagones ni medidas dramáticas, cuando él mismo reconocía las incertidumbres del tiempo que viene. Feijóo puso en evidencia la estrategia de Moncloa para afrontar no la crisis, sino la sangría de votos del PSOE que arrojan las encuestas. Cegado por su arrogancia, Sánchez no entiende que la única posibilidad de generar confianza es, precisamente, consensuar con la oposición las medidas que la situación exige, algo que ayer dinamitó irresponsablemente para el resto de la legislatura.