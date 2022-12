Línea editorial: "Desaparición de las Familias Numerosas"

La Federación Española de Familias Numerosas ha presentado un paquete de importantes alegaciones al anteproyecto de ley de familias que pretende sacar adelante el Gobierno de Pedro Sánchez. Alegaciones que se han tenido que hacer a toda velocidad dado el escaso tiempo para presentarlas en medio de este período navideño.

La principal reivindicación de esta Federación es la de que se mantenga el concepto de “Familia Numerosa”, que en la ley es sustituido por el de “Familias necesitadas de un apoyo especial en la crianza”. La pretensión del Gobierno es unir lo que se entiende por familia numerosa con otras circunstancias familiares especiales, como las monoparentales. Una vez más, el cambio en el lenguaje encierra una propuesta ideológica en la que se pretende eliminar el concepto clásico de familia numerosa, una familia con un número mayor de hijos e hijas, por un concepto indeterminado que signifique lo que el legislador quiera.

La Federación de Familias numerosas insiste en que, además de no solucionar una serie de discriminaciones que se dan, por ejemplo, en la prestación por desempleo o en el Ingreso Mínimo Vital, es necesario que se respeten los derechos adquiridos por las familias que tienen tres hijos o más. El problema de fondo radica en que el Gobierno, al dictado de las políticas sociales de Podemos, no legisla con los datos del impacto real de las familias en la sociedad, sino a partir de concepciones ideológicas en las que no se admite que la familia sea el núcleo básico de la sociedad y el ámbito natural de formación de la persona.