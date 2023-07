Línea Editorial COPE: Una nueva OTAN en un nuevo orden internacional

El diagnóstico de “muerte cerebral” queda como una nota a pie de página anecdótica. Dejando a un lado la poco realista opción de la adhesión de Ucrania, la cumbre de Vilnius ha certificado una profunda reconversión de la OTAN que consolida a la organización como actor estratégico clave en las próximas décadas.

La Europa que vivía al margen de las grandes amenazas para la seguridad es historia. Esto se traduce en un aumento sustancial en el gasto en defensa, y sobre todo en la adhesión de dos países bastiones de la neutralidad, Finlandia y Suecia.

En el último caso, Turquía no ha puesto las cosas fáciles, pero los acontecimientos parecen haber persuadido al presidente Erdogan de que no hay alternativa a la alianza con Occidente. Alianza que no es solo militar, sino también económica y política. Similar dilema se le plantea a Europa con respecto a las relaciones con China, país señalado en la cumbre de Madrid como “desafío sistémico”. Europa se resiste a ir más allá de una formulación genérica, pero la OTAN cobra sentido cada vez más como una alianza de democracias, y como tal no puede ser ajena a la lucha de poder en Asia y el Pacífico, donde se define el futuro orden internacional. A corto plazo, la prioridad es asegurar la ayuda a Ucrania y defender la frontera este de Europa, pero la invasión rusa claramente ha desatado movimientos sísmicos de mucha mayor profundidad.