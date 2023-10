Línea editorial COPE: Una Iglesia que tiene a Dios en el centro

El Papa Francisco ha presidido esta mañana la celebración inaugural de la Asamblea del Sínodo de los obispos con una misa en la que han participado también los nuevos cardenales creados este fin de semana. Con una cuidada homilía, el Papa ha dejado claro que “no estamos aquí para celebrar una reunión parlamentaria o un plan de reformas, estamos aquí para caminar juntos, con la mirada de Jesús”, lo que supone que “las estrategias humanas, los cálculos políticos o las batallas ideológicas” no son las condiciones para el éxito o fracaso de una Asamblea Sinodal que trae, entre otras novedades, una participación significativa del pueblo de Dios, con una notable presencia de mujeres con voz y voto.

Los ecos del Concilio Vaticano II han estado muy presentes en una homilía, que también es síntesis de algunas ideas marco de este pontificado. Una homilía en la que el Papa Francisco ha recordado que, “en medio de las olas agitadas de nuestro tiempo, la Iglesia no se desanima, no busca escapatorias ideológicas, no se atrinchera tras convicciones adquiridas, no cede a soluciones cómodas, no deja que el mundo le dicte su agenda”.

La invitación del Papa a caminar juntos en la Iglesia y a que la Iglesia acompañe a la humanidad en sus angustias y esperanzas, se hará realidad “si volvemos a poner a Dios en el centro de nuestra mirada”. Una Iglesia que tiene a Dios en el centro no crea división internamente, ni es áspera externamente, sino que se centra en llevar a Cristo a todos. Y así es semilla de esperanza. Para un nuevo tiempo en la historia.