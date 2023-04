Línea editorial COPE: Los “cristos” de hoy

Tan solo un día después de ser dado de alta, el Papa presidió la Misa del Domingo de Ramos en la que pidió no olvidar la existencia de muchos “cristos” abandonados en el mundo, que reclaman nuestra cercanía. Ante más de 60.000 fieles y peregrinos, congregados en la Plaza de san Pedro, Francisco quiso arrancar la Semana Santa poniendo el foco en tantas personas profundamente heridas, pueblos explotados y abandonados a su suerte; pobres que viven en los cruces de las calles, con quienes no nos atrevemos a cruzar la mirada; migrantes que ya no son rostros sino números; presos rechazados y personas directamente catalogadas como “problemas”.

Junto a ellos, recordó el Papa, hay también muchos que son descartados con guante blanco, como los niños no nacidos, los ancianos abandonados, los enfermos no visitados, los discapacitados ignorados y los jóvenes que sienten tal vacío interior que acaban con su propia vida. Son los abandonados de hoy, personas rechazadas y excluidas que, en efecto, no pueden sernos ajenas porque son iconos vivos de Cristo y, para los cristianos, discípulos del Abandonado con mayúscula, nadie puede ser marginado ni descartado. Es precisamente el abandono que Cristo experimentó en la cruz, su locura de amor que le llevó a asumir todo nuestro mal, la que nos salva de cualquier soledad y desolación, la que nos saca de nosotros mismos y nos impulsa a buscar y cuidar a los abandonados, para que su voz y su dolor no se pierdan en el silencio ensordecedor de la indiferencia.