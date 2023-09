Línea Editorial COPE: Incertidumbre política

Alberto Núñez Feijóo no ha obtenido los votos necesarios de la Cámara para ser investido presidente del Gobierno de España. A cuatro escaños de la mayoría absoluta, el líder del Grupo parlamentario con representación mayoritaria ejercerá el liderazgo de la oposición.

No le ha faltado razón a Feijóo cuando ha señalado ante el Pleno que ni él ni su grupo parlamentario han negociado el precio de la investidura. Y no se trata de un recurso retórico. Es la verdad. El PP podría haber aceptado las condiciones impuestas desde Waterloo y haber forzado la tramitación de una Ley orgánica de amnistía. No lo ha hecho. Y esto, aunque Pedro Sánchez se empeñe, no le sitúa del lado de los perdedores. En la concepción de la política que maneja el presidente en funciones, el éxito es de quien conquista y conserva el poder, sean cuales sean los medios empleados. Medios malos, pensará Sánchez, permitirán fines buenos siempre y cuando sea él quien llegue al poder. El problema de este modo de proceder no es solo su amoralidad, sino el riesgo asumido. Si su investidura prospera, el precio de la factura aumentará exponencialmente. Junts y ERC ya han advertido desde el Parlamento de Cataluña que la condición es amnistía y referéndum. Si la investidura no prospera, la sociedad se encamina a unas elecciones marcadas por una confrontación de alto voltaje. ¿Qué hubiera sucedido si Pedro Sánchez hubiera reconocido la derrota del 23 de julio pasado? No sería presidente, es verdad, pero habría contribuido a mantener el orden jurídico-político intacto, habría evitado la excepcionalidad y protegido la igualdad. Ha optado por lo contrario y nadie sabe, a día de hoy, cuál es el futuro inmediato al que se encamina España.