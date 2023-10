Línea Editorial COPE: La impostura de Zapatero

Escuchando a José Luis Rodríguez Zapatero, podemos darnos cuenta de hasta qué punto ha sido referente en la impostura ideológica de Pedro Sánchez. Zapatero ha dicho hoy, sin sonrojarse, que la amnistía no es inconstitucional y que “si hay que cambiar de opinión, se cambia”. No sólo eso, sino que Zapatero ha tratado de convencernos de que la amnistía es algo propio de las democracias avanzadas, lo recojan o no en sus constituciones.

En resumen, como ya hemos escuchado también a Pedro Sánchez, no hay que reparar en medios si se trata de implantar un proyecto ideológico y de mantener el poder. Al relativismo moral más burdo se le denomina "cambio de opinión" y, confiando además en la escasa memoria de una opinión pública vertiginosa que todo lo devora, son capaces de defender ahora todo lo contrario a lo que defendían hace tan solo dos meses, cuando no sabían que el escenario poselectoral iba a pivotar en torno a los votos del prófugo Puigdemont.

Quizás las consecuencias políticas de esta impúdica impostura sean escasas. En todo caso permanece la obligación moral de denunciarla llamando a las cosas por su nombre, como un primer paso imprescindible para la regeneración política y democrática que la sociedad española necesita.