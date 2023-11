Línea Editorial COPE: Degradación del Estado de Derecho

La ministra portavoz del Gobierno en funciones ha salido en tromba a criticar al PP, al juez García Castellón y al Consejo General del Poder Judicial. Aunque ya sea una costumbre, hay que subrayar la falta de decoro institucional que supone hacer algo así desde La Moncloa. Con la habitual estrategia de presentar respeto formal a las decisiones de los jueces y a las voces políticas discrepantes, Isabel Rodríguez se ha despachado a gusto con ataques a todo aquel que osa recordar al Gobierno que no todos los medios son legítimos para mantener el poder.

Una actitud tan atrabiliaria e impropia de la portavoz del Gobierno de todos los españoles, no hace, sino, dar la razón al comunicado del Consejo General del Poder Judicial. Los jueces denuncian que la anunciada aprobación de una Ley de amnistía no sería sólo inconstitucional, sino que pondría en serio riesgo al Estado de Derecho, eliminaría la independencia judicial y no respondería en ningún caso al interés de España sino al interés político de Pedro Sánchez y de su partido.

Según la declaración aprobada por el Pleno del Consejo, aprobar la amnistía supone degradar y convertir nuestro Estado de Derecho en objeto de mercadeo al servicio de un interés personal y rompería el más elemental principio de igualdad entre los ciudadanos. ¿Será posible que Sánchez siga mirando para otra parte?