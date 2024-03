Línea Editorial COPE: Cuando el aborto deja de ser un dilema moral

El aborto será inscrito en la Constitución de Francia. Las dos Cámaras lo han aprobado así por una mayoría de 780 síes, frente a 72 noes y 50 abstenciones. Tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado la mayor parte de los noes proceden de las filas del centroderecha de Los Republicanos. Atrás queda la excepcionalidad del recurso al aborto, de la que en 1975 hizo gala la ministra de sanidad Simone Veil a través de una ley de despenalización.

La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos hizo que la Francia insumisa promoviera el proceso que ha llevado el aborto al texto constitucional. En la Francia de hoy, ha apuntado el director del Instituto de Opinión Pública, “la matriz católica se ha dislocado de tal modo que sus trazos se van borrando poco a poco hasta el punto de convertir a la Iglesia católica en la única “hereje” frente a al aborto”.

Pero la Iglesia no actúa en interés de parte, sino al servicio del cimiento de la civilización, la de las luces, de la igualdad y la fraternidad. Y lo hace apuntando a la verdadera naturaleza del aborto que, además, se enunciará ahora bajo la forma de un derecho humano, lo cual implica la reivindicación tremenda del “derecho a suprimir una vida humana”. He aquí la verdadera naturaleza de un hecho que, a la luz de la mayoría parlamentaria y de los sondeos de opinión, en Francia y en buena parte de Europa, no es ya ni siquiera un dilema moral. Ésta, y no la patética banalidad de la clase política francesa, es la verdadera tragedia de este momento histórico.