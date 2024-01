Línea Editorial COPE: La compleja cuestión migratoria

España, junto a Canadá y México, forma parte de un programa de cooperación con Estados Unidos para aligerar la presión migratoria en su frontera Sur. El objetivo de este programa, que cuenta también con la participación de la Organización Internacional para las Migraciones y de ACNUR, es fomentar la migración regular a través de centros regionales en países del Sur y del Centro de América. Las rutas migratorias que llevan a Estados Unidos son extremadamente peligrosas y un terreno abonado para las organizaciones criminales que operan a nivel internacional. Razón por la que todo lo que contribuya a evitar la explotación de los emigrantes y garantice su seguridad debe ser bienvenido. Siendo así, no puede negarse que la desviación de migrantes y la asignación de cupos por países no resuelve el problema. Estados Unidos podrá frenar la entrada de migrantes, pero ¿supondrá esto algún beneficio real a los pueblos que por razones políticas y económicas están perdiendo a miles de sus compatriotas? A España, un país en el que la inmigración irregular ha aumentado en un 80% durante el pasado año, han llegado ya 281 ciudadanos procedentes de Venezuela y Nicaragua. Que los movimientos migratorios deben ser seguros, ordenados y regulares es algo que nadie en su sano juicio puede discutir. Que todas las personas migrantes deben ver garantizados sus derechos fundamentales, tampoco admite dudas. Lo que no está tan claro es que los países receptores de migrantes estén tan comprometidos en la lucha real y coordinada contra la pobreza en los países de origen como contra las organizaciones criminales que negocian con la vida de los migrantes.