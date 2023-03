Línea Editorial: "Caso Mediador"

En los últimos días, la sociedad española asiste atónita a las informaciones que se van conociendo en torno a la Trama del llamado “Tito Berni”. Este diputado canario del Partido Socialista ha sido citado a declarar como “cerebro” de una trama en la que se investigan los presuntos favores a empresarios para que estos, previo pago, pudieran conseguir contratos públicos. Empresarios, políticos y un ex general de la guardia civil son los protagonistas de un escándalo de dimensiones mayúsculas no solo por el dinero que manejaban, sino por los vínculos con otras actividades de ocio y diversión nocturna relacionadas con el consumo de drogas y la prostitución. Los principales responsables de la trama, el exdiputado, su sobrino y el ex general, usaban dependencias del Congreso de los Diputados y de la Comandancia de la Guardia Civil para dotar de seriedad y respetabilidad al negocio. A los encausados se les imputan delitos de organización criminal, soborno, falsedad documental, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Esta trama de corrupción y de prostitución no se soluciona con la expulsión del diputado que lideraba la trama ni con su suspensión de militancia. No se trata de un caso que afecte solo a delitos económicos. Las informaciones dan cuenta de actividades más que reprochables que recuerdan a los mejores tiempos de Luis Roldán o a los más recientes de los ERE andaluces. La corrupción afecta a la estabilidad institucional y a la credibilidad del sistema. Por todas estas razones se espera del PSOE una respuesta a la altura. Y esto pasa por asumir las consecuencias y evitar las maniobras de distracción.