Línea Editorial: "Caminos de esperanza"

El Papa Francisco ha recibido este fin de semana en El Vaticano a casi cuatro mil refugiados que han llegado a Italia de manera legal y segura, gracias a los corredores humanitarios, un proyecto que puso en marcha en el año 2016 la Comunidad de Sant’Egidio, en colaboración con otras instituciones como la Federación de Iglesias Evangélicas, Cáritas y la Conferencia Episcopal Italiana o el Gobierno del propio país alpino. El Papa ha agradecido un proyecto como este, que ha concitado tantas buenas voluntades, y ha clamado por la necesidad de más corredores humanitarios, en la medida en que son medios eficaces para evitar tragedias y dramas como la trata de personas. La particular atención que el Papa ha prestado al fenómeno migratorio es bien conocida, pero este era su primer gran acto público después del naufragio de Calabria, que causó decenas de muertes. Los corredores humanitarios permiten que cientos de personas que escapan de situaciones de grave peligro en sus países lleguen seguras, legales y dignas a sus países de acogida, derribando –en palabras del propio Francisco – los muros de la indiferencia que han hecho añicos las esperanzas de tantas personas que tienen que esperar años en situaciones dolorosas e insoportables. La colaboración entre personas de diferentes confesiones religiosas han convertido a esta iniciativa en un signo visible de la imprescindible unidad entre cristianos.

El miedo al diferente que nos lleva a encerrarnos en nosotros mismos no es el camino de la esperanza que tanto se necesita. Es compatible reclamar el derecho a no emigrar, a que miles de personas no tengan que salir forzadas de su tierra, con una migración segura, ordenada, regular y sostenible, que pasa también por facilitar corredores humanitarios, auténticos caminos de esperanza, que marcan el camino a seguir para Europa.