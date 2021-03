Línea editorial: "Biden enseña los colmillos a Rusia y a China"

Resulta sorprendente que Joe Biden, líder con fama de ecuanimidad, llame “asesino” a Vladimir Putin. La andanada refleja un giro en la política estadounidense que está por ver que se consolide y materialice en más que algunas nuevas sanciones por los intentos rusos de manipular las elecciones del pasado noviembre. Al tiempo que hace gala de multilateralismo, la Administración Biden enseña los colmillos a Rusia y a China.

A solo unos días del encuentro que estos días celebran en Alaska representantes de Washington y Beijing, una delegación norteamericana, encabezada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, firmaba en Tokio una declaración con el gobierno japonés advirtiendo a China de que habrá respuestas si continúan las “coerciones y agresiones” contra sus vecinos. Hacía tiempo que no se escuchaba en Washington este lenguaje. La agresiva política de China y, sobre todo, de Rusia, es consecuencia del repliegue estadounidense. Moscú, en particular, se apoya en su predisposición a utilizar la fuerza sin restricciones, convencida de que Occidente no pagará el precio de hacerle frente. Esa es la pregunta: una firmeza que a menudo ni siquiera resiste la prueba de los intereses económicos, ¿será capaz de movilizarse ahora por cuestiones de principios?