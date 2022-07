Línea editorial: "Un auténtico escudo social"

Otro mes con la inflación disparada. En julio los precios subieron, en comparación con el mismo mes del año pasado, casi un 11 por ciento. Somos todos un 11 por ciento más pobres que hace un año. A excepción de los pensionistas a los que el Gobierno les va a subir las pensiones lo mismo que suban los precios. No se han cumplido las previsiones que hace algunos meses hablaban de una moderación en la subida del IPC durante la segunda mitad del año. Los últimos datos apuntan a que la inflación seguirá alta durante un cierto tiempo. Desde luego, durante lo que queda de verano, porque quien puede está consumiendo con ganas.

Las ayudas basadas en bajadas de impuestos y subvenciones han quedado sobrepasadas. No queda otro remedio que perder capacidad adquisitiva para que no haya una segunda vuelta de la inflación. Pero la inflación no afecta del mismo modo a todo el mundo. La inflación afecta más a los más pobres. Uno de cada tres españoles no ha podido irse de vacaciones. Urge por eso tomar medidas para evitar que los que menos tienen sean los que más sufran.

Haría falta un verdadero escudo social. El Gobierno lleva hablando del escudo social desde que comenzó el COVID. Pero hay partes importantes de ese escudo social que no funcionan. La AIREF, hace unos días, señalaba que 400.000 familias que deberían haber recibido el Ingreso Mínimo Vital no lo han recibido. La burocracia, el desconocimiento de las dinámicas de exclusión social y la falta de flexibilidad han impedido que esa ayuda llegue.