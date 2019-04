Las trampas de Maduro

Cruz Roja tiene permiso para transportar hasta Caracas el primer cargamento de ayuda humanitaria para el país venezolano. El régimen de Maduro ha llegado a un acuerdo con esta organización y van a permitir la entrada de un primer cargamento procedente de Panamá en el que se incluyen alimentos, material médico, equipos de agua y medicinas.

Desgraciadamente, la respuesta a las necesidades más básicas de los venezolanos, que el chavismo reconoce no poder satisfacer, está siendo moneda de cambio. Está claro, al menos por el momento, que Maduro y los suyos no van a permitir que en Venezuela entre ningún cargamento que ellos no controlen. Eso no impide que el acuerdo con la Cruz Roja sea una buena noticia que permitirá que varios hospitales reciban ayudas de las que se beneficiarán los ciudadanos.

Es absolutamente cierto que la ayuda humanitaria no tiene color político, ni el de la oposición ni el del régimen. Maduro no permite que en Venezuela entren cargamentos desde Colombia y Brasil procedentes de Estados Unidos, pero sí favorece que China, Turquía o Rusia envíen ayuda humanitaria. Es un modo más de resistir, que es, en definitiva, lo único que a Maduro, a sus militares y a sus aliados cubanos, les interesa realmente.