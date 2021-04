Hombre de servicio universal

El médico venezolano José Gregorio Hernandez será hoy beato. En medio de la pandemia, sin vacunas y con una situación social alarmante, la beatificación del "médico de los pobres" es un aliciente, un respiro y un motivo de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, católicos, chavistas y oposición tienen un motivo común para celebrar juntos y sin discusiones.

José Gregorio fue un médico eminente y un gran investigador que vivió su profesión como un servicio a los más pobres y necesitados. El Papa lo ha recordado en un mensaje grabado que ha hecho llegar a los venezolanos y en el que reconoce la importancia de esta beatificación en el contexto de pandemia: "es un modelo de santidad comprometida con la defensa de la vida, con los desafíos de la historia y, particularmente como paradigma de servicio al prójimo".

Venezuela necesita mucho de eso, porque necesita encontrar una respuesta que permita a sus ciudadanos reconstruir el país. Venezuela necesita normalidad, productividad, estabilidad democrática, seguridad y justicia, ha dicho el Papa. Porque en Venezuela todos deben caber y todos deben encontrar un futuro. El camino no será fácil y el régimen está cerrando todas las salidas, pero no es menos cierto que los pueblos necesitan cultivar la esperanza y la cohesión. José Gregorio Hernández, el médico de los pobres, pertenece a todos los venezolanos de bien. Compartir referentes comunes no es un mal camino para orientar la llegada del futuro más inmediato.