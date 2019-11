No hay margen para el gasto

Este viernes se ha producido el primer discurso de la nueva presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en el Congreso de Banca Europea. Era un discurso muy esperado porque podía dar pistas de qué va a hacer en este momento en el que economía del euro flaquea. Y Lagarde no ha defraudado. La francesa ha confirmado que aunque haya revisiones en la política monetaria, su utilización como herramienta para favorecer el crecimiento va a continuar. Pero Lagarde ha ido más allá y ha recordado que las economías avanzadas "se encuentran en medio de una desaceleración a largo plazo", y que la política monetaria hay que apoyarla con políticas de inversión. Es lo que tendría que hacer Alemania para darnos una alegría a todos.

A la economía española le vendría muy bien poder hacer lo que dice Lagarde, no aumentar el gasto de cualquier modo sino aumentar el gasto para mejorar la productividad. Pero tenemos un problema. España no puede, o no debe, gastar por no haber hecho los deberes para equilibrar sus cuentas públicas. Esta semana la OCDE y la Comisión Europea lo han dejado claro. Ni la OCDE ni la Comisión Europea, como es lógico, han valorado un posible Gobierno del PSOE y Podemos, pero han dejado claro que nuestro país debe hacer más esfuerzos para reducir su deuda pública. Pierre Moscovici, el comisario de Economía, ha advertido que el Gobierno que resulte investido debe elaborar cuanto antes un presupuesto en el que se comprometa a la reducción de los desequilibrios.