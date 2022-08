Grietas en el trumpismo

Cuatro de cada cinco candidatos apoyados en las primarias por Donald Trump representarán al Partido Republicano en las elecciones de mitad de legislatura en noviembre. De los diez republicanos que apoyaron el impeachment contra el expresidente norteamericano, ocho han sido descabalgados por las bases, incluida Liz Cheney, hija del expresidente de Bush y mujer de sólidas credenciales conservadoras. El control que ejerce Trump sobre el partido es apabullante. Y sin embargo empiezan a asomar las grietas. Los republicanos siguen liderando las encuestas, pero han perdido fuelle. Y las divisiones internas son cada vez más fuertes. No es solo la posible candidatura presidencial de Cheney para cerrar el paso a Trump.

El exvicepresidente Mike Pence, otro conservador con pedigrí, vuelve a dejarse ver hoy en Iowa. Es una reacción lógica al movimiento trumpista, que pretende transformar a los republicanos en un antipático partido de varones blancos de clase trabajadora enfadados con la globalización y la diversidad racial. Pero incluso en el sector populista comienza a verbalizarse la conveniencia de un candidato alternativo que no esté continuamente envuelto en escándalos políticos y judiciales. Aunque las señales son aún tímidas, no hay que ignorarlas. El cansancio en la opinión pública, no el fervor de las bases exaltadas, determinará el futuro del Partido Republicano.