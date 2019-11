Grandes desafíos para la nueva Comisión Europea

La nueva Comisión Europea presidida por Úrsula von der Leyen toma posesión este domingo, un mes después de lo previsto. Los desafíos sobre la mesa son mayúsculos. No solo está el Brexit, todavía sin consumar. Europa va tomando conciencia de que no puede seguir siendo una enana política. Ni descuidar aspectos como la falta de músculo de sus empresas entre las grandes tecnológicas. El nuevo ejecutivo comunitario ha introducido cambios en el reparto de las carteras que demuestran su voluntad de dar respuesta a esos retos. La cuestión es si va a disponer de los medios para llevar a cabo esta agenda. A la división entre los estados sobre la concepción del proyecto europeo se suma la polarización en la Eurocámara, que ha obligado a Von der Leyen a cesiones que han erosionado su capital político, particularmente entre populares y liberales. A esto hay que añadir las tensiones presupuestarias que se avecinan con la salida del Reino Unido. Al tiempo que se decide dotar de más medios a Frontex o aumentar las partidas en defensa, empiezan las disputas por cómo va a quedar el reparto de la carga económica o qué partidas actuales van a verse recortadas. Hay muchos frentes que atender para una Comisión que va a necesitar altas dosis de habilidad política, pero también el apoyo de los gobiernos, que deberían remar en la misma dirección si no quieren permitir que encalle la Unión.