No gana el independentismo

El independentismo catalán celebra la respuesta del TSJUE a la consulta planteada por el Supremo: el ex vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, debió haber sido reconocido eurodiputado en junio sin necesidad de cumplimentar todos los requisitos formales. No está claro, sin embargo, que de ahí se deduzca su excarcelación, puesto que las medidas judiciales que pesan sobre él son ya firmes. Podría producirse la paradoja de que no fuera Junqueras, sino el expresidente Puigdemont, quien se beneficiara de la resolución. En todo caso, a pesar del revés para el Supremo, su criterio fue el mismo que defendieron los servicios jurídicos de la Comisión y el Parlamento Europeo.

Están fuera de lugar las críticas del independentismo, las mismas dirigidas al TSJ de Cataluña, que en sentencia todavía no firme, ha inhabilitado a Quim Torra durante un año y medio. La doble vara de medir nacionalista responde a su concepción de la justicia como instrumento al servicio de sus intereses políticos, en línea opuesta al imperio de la ley que representan la UE y la democracia española. El sistema garantista deja inevitablemente flecos como el que ahora puede beneficiar al independentismo. Desde el respeto a los derechos individuales, las instituciones democráticas deben regular esos vacíos y evitar que se pervierta el uso de instrumentos con fines muy distintos a aquellos para los que fueron creados