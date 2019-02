El gallinero independentista

En vísperas del juicio del 1 de octubre, las relaciones políticas entre los independentistas se complican cada día que pasa. Por un lado el PdCat y ERC mantienen estrategias distintas respecto a un hipotético apoyo a los Presupuestos Generales, una vez que Sánchez amaga con la posibilidad de convocar elecciones si las cuentas no salen adelante. Por otro, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, amenaza con una nueva Declaración Unilateral de Independencia, una forma de calentar la situación antes de que comience la vista oral del juicio. Esquerra no esconde su incomodidad y piensa que se trata de una manifestación más de que Torra no tiene ningún proyecto político viable.

Para completar la imagen, ayer se produjeron unas declaraciones a la prensa francesa del que fuera Vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que le han vuelto a enfrentar públicamente con el fugado Puigdemont. Junqueras declaró que se quedó en Cataluña por responsabilidad, afirmación que ha provocado la ira mal contenida de Puigdemont. En esta situación, lo que une a los separatistas es la estrategia de usar el juicio del 1 de octubre para acusar al Estado español y para hacerse las víctimas ante un proceso que califican de “político”. Lo cierto es que los independentistas catalanes no quieren abrir una vía de realismo y sensatez, y parecen abocados a una permanente huida hacia delante. Algo que no cambiará mientras no se liberen de la tutela del fugado de Waterloo.