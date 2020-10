No es forma de gobernar

Gobernar por decreto es relativamente sencillo y Sánchez ha demostrado que este modo de gobierno es el más acorde con su visión de la política. El Presidente se ha rodeado de una aureola de hombre dialogante pero lleva meses demostrando que es incapaz de alcanzar acuerdos, salvo cuando depende de interlocutores como los independentistas.

Nadie niega que en Madrid la transmisión del virus siga siendo preocupante, que el puente de El Pilar era un riesgo real, y que la salud pública exige medidas decididas y proporcionadas. Pero eso no justifica el procedimiento que el Gobierno ha seguido para decretar el estado de alarma en la Comunidad de Madrid.

No es cierto, como ha dicho el ministro Illa, que “Ayuso no ha hecho nada”. Las restricciones impuestas por la CAM en determinadas áreas sanitarias tenían sentido y empezaban a dar fruto. Ya no sabremos si esa opción que manejaba la Comunidad habría servido para aplanar la curva de los contagios, moderando el impacto sobre una economía ya maltrecha. Lo que sí sabemos es que el estado de alarma, decretado con prisas y arrogancia, ha aumentado la tensión política y ha dividido aún más a la ciudadanía.