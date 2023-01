Falta de prudencia, o mucho más

Poco tiempo ha tardado la nueva magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, en manifestar unas preocupantes declaraciones sobre el encaje de Cataluña en España, a sabiendas de que éste es uno de los motivos de la prisa de Pedro Sánchez por modificar la composición del alto tribunal. La insistencia en varios medios de comunicación de la veterana jurista en que hay que “abrirse” a estudiar la legalidad de una futura y pactada consulta sobre el encaje de Cataluña en España, supone un salvoconducto a la hoja de ruta que Pedro Sánchez ha acordado con los partidos independentistas.

Estas declaraciones se suman a las realizadas también por la magistrada María Luisa Balaguer, candidata a presidir el Tribunal Constitucional, que se ha mostrado partidaria de “un derecho constructivista” que “supere la ley”. Es decir que no tendría escrúpulos en ir más allá de lo que dice la Constitución, a partir de una interpretación que supere los límites que propugna el texto normativo. Una forma de señalar que hay problemas sociales y políticos a los que la ley no da una respuesta adecuada y por tanto hay que sobrepasar la ley para alcanzar un supuesto bien mayor, que sería en este caso el deseo de los independentistas catalanes de separarse de España. Dos declaraciones precipitadas e irresponsables de quienes han sido designadas para garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución y no para dar cobertura al proyecto político de Pedro Sánchez.